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Общество

С 1 ноября проезд в автобусах подорожает в 10 городах и посёлках Псковской области

С 1 ноября в 10 районных центрах Псковской области вырастет стоимость проезда на муниципальном общественном транспорте. Как пояснили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», стоимость проезда вырастет до 22 рублей.

Повышение цен коснётся Бежаниц, Дедовичей, Дно, Опочки, Острова, Печор, Порхова, Пустошки, Себежа и Струг Красных.

В пресс-службе компании пояснили, что поднять стоимость проезда предприятию позволил новый Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области №55-ат от 9 октября «Об установлении предельных регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах рабочего поселка Бежаницы, рабочего поселка Дедовичи, города Дно, города Невель, Города Опочка, города Остров, города Печоры, города Порхов, города Пустошка, города Себеж, рабочего поселка Струги Красные Псковской области».

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