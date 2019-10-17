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Общество

Михаил Ведерников поручил проверить сведения о низких зарплатах в Псковском перинатальном центре

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить сведения о низких зарплатах в Псковском перинатальном центре. Об этом он заявил 17 октября на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На оплату труда в учреждении глава региона обратил внимание в связи с размещением перечня вакансий для соотечественников, переселяющихся в Псковскую область.

В частности, в списке Михаил Ведерников обнаружил сведения о зарплате в размере в 11 тысяч 800 рублей. Губернатор поручил комитету по региональному контролю и надзору разобраться, откуда взяты эти данные. «Таких низких зарплат у нас в принципе не может быть у врачей», - прокомментировал губернатор.

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