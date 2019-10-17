Более 1,5 тысяч иностранцев смогут переехать в Псковскую область по квоте в 2020 году

17:58, 17 октября 2019, ПАИ

1 тыс. 508 иностранных граждан смогут переехать в Псковскую область по квоте в 2020 году, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергей Аржаников. Об этом с координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, которое прошло 17 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Аржаникова, прибывшие будут работать в агропромышленной сфере: на свинокомплексах и птицефабриках.

Он также добавил, что с января по август наблюдается положительная миграционная тенденция. В Псковскую область переехали на 1514 человек больше, чем покинули регион.

«Ну вот, а вы «Ласточки» [скоростные поезда, которые ходят между Псковом, Санкт-Петербургом, Новгородом и Петрозаводском - ПАИ] боялись», - прокомментировал губернатор Михаил Ведерников.