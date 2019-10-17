35,6 тонн европейской молочной продукции не пропустили через границу в Пыталовском районе

18:27, 17 октября 2019, ПАИ

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе специалисты управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 35,6 тонн французской и итальянской молочной продукции – сливочное масло, пастеризованные сливки и сыр, - которую везли из Валь-де-Марна (Франция) в Алматинскую область (Казахстан).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе досмотра инспекторы Россельхознадзора установили, что информация о весе пастеризованных сливок, заявленная в ветеринарных сертификатах, не соответствует информации, нанесённой на транспортную упаковку. Кроме того, на сливки в количестве 199,5 килограмма отсутствовал ветеринарный сертификат страны-экспортёра, подтверждающий безопасность и происхождение товара.

Ввоз 35,6 тонн данной молочной продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлены декларации о возврате груза.