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Общество

Программу по переселению соотечественников перевыполняет Псковская область

В Псковской области перевыполняется программа по переселению соотечественников, заявил губернатор Михаил Ведерников на координационном совещании по обеспечению правопорядка 17 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что программа переселения – один из действенных инструментов по решению кадрового и демографического вопросов в Псковской области.

Как доложил начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров, с 2011 по 2018 год по госпрограмме переселились 8 тыс. 574 соотечественника, в этом году – 830. 51% прибывших семей зарегистрированы в Пскове.

По словам Юрия Фёдорова, на поддержку для переселенцев в бюджете запланированы 7 млн 165 тыс. рублей, на сегодняшний день выплачены более 4 млн рублей.

Среди переселенцев были 11 высококвалифицированных специалистов, которые теперь работают в Псковской области, подчеркнул он и добавил, что наиболее востребованными сферами деятельности у тех, кто переезжает в регион, являются строительство, торговля и  обрабатывающая промышленность.

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