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Общество

Tele2 и Псковский государственный университет договорились о сотрудничестве

Tele2 заключила соглашение о долгосрочном сотрудничестве с ПсковГУ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Главная цель партнерства – создание единой информационной научно-образовательной среды для студентов и реализация эффективных форм сотрудничества между крупным бизнесом и вузом. Соглашение подписано директором псковского филиала Tele2 Сергеем Мартыновым и врио ректора Псковского государственного университета, профессором, доктором биологических наук Натальей Ильиной.

Документ предусматривает организацию и проведение встреч, семинаров, тренингов, конкурсов для студентов и слушателей вуза. Планируемые мероприятия будут способствовать успешному обучению и адаптации студентов к реальным требованиям рынка труда. Вместе с этим, в рамках соглашения планируются консультации представителей Tele2 по построению успешной карьеры.

Директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов: «Благодаря сотрудничеству с ПсковГу мы можем делиться со студентами самыми актуальными бизнес-новостями, рассказывать про диджитализацию на собственном примере, ведь у Tele2 много успешных кейсов. Телеком-компании стоят в авангарде цифровизации. Также в рамках наших мероприятий учащиеся получат представление о работе в федеральной компании. Я уверен, что наше сотрудничество будет способствовать повышению ценности выпускников на рынке труда и их успешному карьерному старту».

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина: «Для нас важно дополнить и обогатить практической частью образовательные программы вуза, в этом нам помогают опытные партнеры из успешных компаний. Мы не сомневаемся, что представители Tele2 примут активное участие в наших мероприятиях, направленных на всестороннее развитие студентов. Данное сотрудничество закладывает фундамент для карьерного будущего учащихся».

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