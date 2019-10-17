Электронное взаимодействие между судами и органами принудительного исполнения наладят в Псковской области

17:54, 17 октября 2019, ПАИ

В Псковской области начнут реализацию проекта по межведомственному электронному взаимодействию судебных органов с органами принудительного исполнения. Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев на координационном совещании по обеспечению правопорядка 17 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Матвеев отметил, что такой проект разработан для налоговых органов в целях повышения взыскания налогов. По его словам, такая система позволит взыскивать по 9 млн рублей в год. Кроме этого, срок взыскания сократиться с 1 года до нескольких дней.

Начальник управления рассказал, что срок реализации проекта составит 6 месяцев, а необходимая для этого сумма - около 13 млн рублей. «Лизинг на 5 лет по 2,6 млн рублей в год с 2020 года», — добавил он.

«Надо с 2019 года начинать. Не вижу смысла тянуть, поскольку это пополнение бюджета», — отметил губернатор Михаил Ведерников.

Руководитель УФССП - главный судебный пристав региона Сергей Колесников отметил, что такой проект позволит сократить почтовые расходы и ликвидирует коррупционные случаи. Он попросил поддержать проект.