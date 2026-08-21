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Мирон Ветрогон: какие приметы и традиции связаны с этим днём

Православные верующие в этот день вспоминают епископа Мирона Критского, которого в народной традиции называли Мироном Ветрогоном. С его именем связано немало преданий, а на Руси по погоде в этот день пытались определить, какой будет осень и даже следующий январь, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

По преданию, Мирон отличался необыкновенной добротой ещё до того, как стал епископом. Однажды он застал в своём амбаре воров, которые набирали зерно в мешки. Вместо того чтобы помешать им, земледелец помог поднять ношу на плечи. Поражённые его кротостью воры раскаялись, начали вести честную жизнь и вернули ранее украденное имущество. Это предание считается первым чудом Мирона.

После того как жители Крита единодушно избрали его епископом, с именем святого стали связывать новые чудеса. Согласно преданию, когда река Тритон вышла из берегов и возникла угроза сильного наводнения, Мирон одним движением жезла вернул воду в русло.

На Руси святого прозвали Ветрогоном из-за сильных ветров, которые нередко наблюдались в этот день. В народе говорили: «Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету».

По направлению и силе ветра старались предсказать погоду. Спокойные «тиховики» считались предвестниками солнечной осени, а буря, напротив, сулила ненастный сентябрь. Кроме того, по погоде на Мирона судили о будущем январе.

Особое внимание обращали на иней. Если он выпадал в этот день, считалось, что следующим летом стоит ждать хорошего урожая. К этому времени уже могли прийти настоящие холода, поэтому существовала поговорка: «На Мирона всему час: держи рукавички про запас».

В этот день взрослые также загадывали детям загадки про ветер. Среди тех, что дошли до наших дней: «Без рук, без ног, а дверь отворяет», «Без рук, без ног, по полю рыщет, поёт да свищет, деревья ломает, к земле траву приклоняет», «Расходится детина – удержу нет; уляжется – не видать, не слыхать».

Ещё одной традицией был сбор ежевики в лесу. Ягоду ценили не только за кисло-сладкий вкус, но и за полезные свойства. Её ели свежей, использовали для приготовления варенья, пастилы, киселя, настоек и вина. Листья ежевики заваривали как чай, нередко добавляя листья смородины и земляники. В народной медицине ягоду применяли, в частности, при простуде и как потогонное средство.

Сегодня, 21 августа, воздух в Псковской области прогреется до +22 градусов.

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