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Общество

Ярмарка мастеров пройдет в ТРК «Акваполис» в Пскове 19 октября

 19 октября в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» пройдет ярмарка мастеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организаторы.

«Ярмарка мастеров в «Акваполисе» - это отличный повод выбрать подарки для родных и близких, уникальные изделия ручной работы, которые нельзя найти в магазинах, товары на любой вкус в одном торговом пространстве», - подчеркнули в администрации ТРК.

Подобные ярмарки являются регулярными для «Акваполиса». «Они и уже получили популярность среди гостей и покупателей торгово-развлекательного комплекса. Ждем всех на новую ярмарку в ближайшую субботу», - добавили организаторы.

Ярмарка мастеров будет работать с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

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