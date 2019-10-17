Ярмарка мастеров пройдет в ТРК «Акваполис» в Пскове 19 октября
19 октября в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» пройдет ярмарка мастеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организаторы.
«Ярмарка мастеров в «Акваполисе» - это отличный повод выбрать подарки для родных и близких, уникальные изделия ручной работы, которые нельзя найти в магазинах, товары на любой вкус в одном торговом пространстве», - подчеркнули в администрации ТРК.
Подобные ярмарки являются регулярными для «Акваполиса». «Они и уже получили популярность среди гостей и покупателей торгово-развлекательного комплекса. Ждем всех на новую ярмарку в ближайшую субботу», - добавили организаторы.
Ярмарка мастеров будет работать с 10:00 до 18:00. Вход свободный.