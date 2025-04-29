Антитеррористические учения пройдут в школах и колледжах Псковской области

11:09, 29 апреля 2025, ПАИ

Всероссийские антитеррористические учения пройдут во всех школах, колледжах и учреждениях летнего отдыха Псковской области 29 и 30 апреля, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Цель учений – отработка комплексного сценария действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории образовательных организаций. В ходе учений проверят готовность персонала школ, колледжей и организаций отдыха, учащихся и сотрудников охраны к действиям при террористической угрозе, а также работоспособность систем оповещения.

Подробную информацию о времени проведения учений в конкретных школах Псковской области родители и учащиеся смогут получить у классных руководителей, а также на сайтах образовательных организаций, МЧС, МВД, Росгвардии.

Эти учения – важное всероссийское мероприятие, направленное на обеспечение безопасности детей и подростков, подчеркнули в профильном комитете. Напомним, аналогичные учения проводили в прошлом году по всей стране.

Учения проводят в рамках реализации постановления Правительства РФ от 4 мая 2008 года № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти в области противодействия терроризму».