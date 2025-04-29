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Общество

Антитеррористические учения пройдут в школах и колледжах Псковской области

Всероссийские антитеррористические учения пройдут во всех школах, колледжах и учреждениях летнего отдыха Псковской области 29 и 30 апреля, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Фото: ПАИ

Цель учений – отработка комплексного сценария действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории образовательных организаций. В ходе учений проверят готовность персонала школ, колледжей и организаций отдыха, учащихся и сотрудников охраны к действиям при террористической угрозе, а также работоспособность систем оповещения.

Подробную информацию о времени проведения учений в конкретных школах Псковской области родители и учащиеся смогут получить у классных руководителей, а также на сайтах образовательных организаций, МЧС, МВД, Росгвардии.

Эти учения – важное всероссийское мероприятие, направленное на обеспечение безопасности детей и подростков, подчеркнули в профильном комитете. Напомним, аналогичные учения проводили в прошлом году по всей стране.

Учения проводят в рамках реализации постановления Правительства РФ от 4 мая 2008 года № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти в области противодействия терроризму».

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