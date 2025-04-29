Штабы #Мывместе в Псковской области продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО
Штабы #Мывместе продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО, сообщает телеграм-канал «Доброволец Псковской области».
К сбору гуманитарной помощи ежедневно присоединяются не только псковичи, но и организации. Одна из них – территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области. Сотрудники передали письма поддержки и продовольственную помощь для бойцов в зоне СВО.
Ближайший штаб приема гуманитарной помощи можно найти на интерактивной карте по ссылке.
Штабы #Мывместе в Псковской области продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО