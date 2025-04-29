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Общество

Штабы #Мывместе в Псковской области продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО

Штабы #Мывместе продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО, сообщает телеграм-канал «Доброволец Псковской области».

Фото: телеграм-канал «Доброволец Псковской области»

К сбору гуманитарной помощи ежедневно присоединяются не только псковичи, но и организации. Одна из них – территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области. Сотрудники передали письма поддержки и продовольственную помощь для бойцов в зоне СВО.

Ближайший штаб приема гуманитарной помощи можно найти на интерактивной карте по ссылке.

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