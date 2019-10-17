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Общество

Дорожники оперативно отреагировали на обращение жителей Гдовского района

Фото Елены Наследовой из группы Граждане Гдовского края.

«Крик души» - именно так назвали свой пост жители Гдовского района в социальных сетях. «Я водитель с 20-летним стажем, плачу налоги. Вот такая дорога от Гдова до Чернёво. Когда закончится это безобразие? Когда дорога хорошая, по ней пускают грейдер, а когда плохая – всё тихо», - пожаловались местные жители в группе «Граждане Гдовского края» и сопроводили свое сообщение фотографиями.

На снимках отчетливо видны ямы. Дорога ими буквально усеяна.

Как рассказали Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, уже через пару часов дорожники вышли на указанный участок и грейдером прошли по нему.

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В ведомстве добавили, что по поручению губернатора муниципальные и региональные органы власти мониторят обращения жителей Псковской области и должны оперативно на них реагировать.

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