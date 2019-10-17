На пост главы Пскова предложены кандидатуры Григория Турчина и Елены Полонской

19:20, 17 октября 2019, ПАИ

На 25-й конференции Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» 17 октября в список для голосования за кандидата от партии на пост главы Пскова включены два имени — и.о. главы Елены Полонской и председателя думского бюджетного комитета Григория Турчина.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к участникам собрания. Он отметил, что это юбилейная конференция.

«Вам сегодня нужно принять важно решение, потому что Псков - областной центр, здесь проживает треть населения региона. И многие программы начинают работать именно здесь», - цитирует главу региона корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что результаты программ и проектов зависят от слаженной работы руководства города и области. 18 октября в Псков прибудет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Посетим ряд объектов, чтобы наметить пути решения накопившихся проблем», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что за последнее время удалось добиться конструктивных отношений между областью и региональной столицей. «Такого конструктивного взаимодействия не было давно. Есть ощущение работы в единой команды. Хотел бы, чтобы значительная часть деятельности главы города стала не вручением букетов и произношением торжественных речей, а была сосредоточена на работе с депутатами гордумы. От этого, в том числе, будет зависеть, насколько серьёзную поддержку мы будем получать от федерального центра», - сказал Михаил Ведерников.

Он поблагодарил Елену Полонскую за работу, отметив, что ей досталось «непростое наследство», и пришлось принимать ряд непопулярных, но нужных решений.

Губернатор подчеркнул, что все депутаты достойны стать главой города, но не стоит «экспериментировать», поскольку «сложились конструктивные рабочие отношения». Михаил Ведерников обратился к делегатам конференции с предложением поддержать кандидатуру Елены Полонской.

Глава региона добавил, что прошедшие 8 сентября 2019 года выборы показали не очень хороший результат партии, поэтому нужно провести работу над ошибками.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в свою очередь отметил, что на данный момент Пскову оказывается всяческая поддержка со стороны региональных властей, в том числе, выделяется достаточно много финансовых средств. По его словам, можно ожидать продолжение подобных отношений. Он также высказался в поддержку Елены Полонской.