Владимир Мединский призвал усилить господдержку отечественного кинопроизводства

19:30, 17 октября 2019, ПАИ

Необходимо пересмотреть и усилить систему государственной поддержки кинопроизводства и распространения отечественного кино, заявил министр культуры России Владимир Мединский. Как пишет РИА Новости, по мнению министра, это необходимо для поддержки имеющейся доли российского кино и движения киноиндустрии страны вперед.

Владимир Мединский отметил, что за последние семь лет российская киноиндустрия совершила «беспрецедентный рывок - количество зрителей российского кино увеличилось более чем в два раза», доля российского кино на рынке также увеличилась вдвое.

«Мы находимся на пределе тех возможностей, которые можно развивать при нынешней системе государственной поддержки», - приводит его слова издание.

Министр подчеркнул, что президент России Владимир Путин после совещания во ВГИК «дал поручение внимательно проработать стенограмму, все предложения, которые прозвучали, изучить Минкультуры совместно с администрацией президента и подготовить широкий список поручений».

Владимир Мединский выразил уверенность, что эти поручения дадут новый импульс движению отечественного кино вперед.