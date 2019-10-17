Около 660 пар носков для хоккейной команды попытался незаконно провезти в Россию гражданин Эстонии

21:14, 17 октября 2019, ПАИ

654 пары носков общим весом 28 килограммов попытался провезти гражданин Эстонии в Россию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления России, на международном автомобильном пропускном пункте в Ивангороде Ленинградской области в багажнике одного из автомобилей таможенники и пограничники нашли указанный незадекларированный груз.

Мужчина пояснил, что купил носки в Нарве в магазине «Second Hand». Товар вез в Санкт-Петербург своему родственнику для хоккейной команды. С правилами перемещения товаров знаком не был, а о том, что товар необходимо декларировать, не знал.

Кингисеппская таможня по данному факту проводит товароведческую экспертизу и другие необходимые процессуальные действия в рамках дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России.