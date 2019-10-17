Вопросы сохранения культурного наследия региона обсудят в Пскове 18 октября

21:51, 17 октября 2019, ПАИ

Открытая конференция, посвящённая теоретическим и практическим вопросам сохранения культурного наследия Псковской области, состоится в зале совещаний регионального комитета по охране объектов культурного наследия 18 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры.

Программа конференции

10.00 – 10.30 – регистрация участников конференции.

10.30 – 11.00 – приветственное слово (председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова, директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Алексей Калиненко).

11.00 – «Особенности составления документации при проведении авторского надзора за работами по сохранению объектов культурного наследия» (главный архитектор проектов АПП-2 СПб ООО «НИиПИ Спецреставрация», кандидат архитектуры Татьяна Пятницкая).

11.20 – «Обоснование выбора систем материалов для реставрации известнякового камня» (начальник производственной лаборатории ООО «АЖИО» Станислав Фомин).

11.40 – «Проблемы адаптации крепостных сооружений (на примере проекта реставрации и его осуществления земляной крепости в городе Великие Луки)» (доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, кандидат архитектуры Инна Заяц).

12.00 – «Псковский форпост на обидном месте над Великим озером – как научный объект для сохранения культурного наследия XV века» (президент Ижорского регионального общественного фонда молодёжных и военно-исторических программ «КАЧУР», действительный член РГО, кандидат технических наук Александр Селезнёв).

12.20 – «Восстановление исторического облика внутреннего фасада Арсенального каре Гатчинского дворца» (старший научный сотрудник, хранитель фонда «Скульптура и камень» Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-заповедник «Гатчина» Инна Беляева).

12.40 – «Опыт консервации и реставрации аварийных храмов на примере храма Петра и Павла в дер. Кунесть и храма Николая Чудотворца в дер. Крапивно Гдовского района Псковской области» (директор ООО «Реставрационные мастерские» Владимир Капинос, технолог ООО «Реставрационные мастерские» Оксана Володина).

13.00 – 14.00 – обед.

14.00 – «Деревянный храм Георгия Победоносца (1700 – 1709 гг.) в п. Осьмино (б. Гдовский уезд). Исследования и графическая реконструкция уникального рубленого объекта» (эксперт Министерства культуры РФ, архитектор-реставратор высшей категории, член ICOM Евгений Варакин).

14.20 – «Реконструкция исторического интерьера Воскресенского Смольного собора» (помощник настоятеля Воскресенского Смольного собора Роман Катаев)

14.40 – «Доброхотское движение в Пушкинском заповеднике» (начальник отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Татьяна Кононова).

15.00 – «Арт-резиденция «Домик волонтёра» в селе Волышово (культуролог, специалист по истории русского дворянства и усадебной культуре, участник I и II летнего полевого добровольческого лагеря «Волонтёрская усадьба Глеб Фирсов).

15.20 – 15.30 – кофе-пауза.

15.30 – «Государство и Церковь в сохранении памятников церковной архитектуры в к. XIX – н. ХХ в.: опыт для современности» (аспирант Санкт-Петербургского государственного института культуры Мария Власникова).

15.50 – «О некоторых вопросах реставрации Церкви Одигитрии (Введения) на Печерском подворье в городе Пскове» (начальник научно-проектного отдела ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Мария Лисенкова).

16.10 – «Две усадьбы – две судьбы (Усадьба Вязье, Усадьба Княжьи горки (Дедовичский район, Псковская область))» (доцент Псковского государственного университета, кандидат архитектуры Виктор Ланцев).

16.30 – «Монументальные каменные кресты в культурном ландшафте» (член некоммерческого проекта «Регионавтика Северо-Запад» Александр Потравнов, член некоммерческого проекта «Регионавтика Северо-Запад» Татьяна Хмельник).

Адрес: Псков, улица Конная, дом № 2, 3-й этаж.