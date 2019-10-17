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Общество

В Латвии отменили статус неграждан для новорожденных

С 1 января 2020 года в Латвии больше не будет присваиваться статус неграждан новорожденным. Как пишет DELFI Латвия, такое решение принял Сейм в третьем и окончательном чтении 17 октября.

Согласно одобренному законопроекту, все новорожденные дети неграждан с 1 января 2020 года смогут получить гражданство Латвии. Исключение составят случаи, когда родители решат дать своему ребенку гражданство другой страны.

Против законопроекта голосовало только Национальное объединение. Документ в конце своего президентского срока подготовил Раймонд Вейонис. По действующим сейчас правилом ребенок неграждан может стать гражданином, если такое пожелание выскажет хотя бы один из родителей.

Отмечается, что в Латвии в 2016 году появилось 47 новых неграждан, в 2017 году — 51, а в 2018 — 33.

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