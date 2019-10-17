Вопросы по обращению с ТКО обсудили в Печорском районе активисты ОНФ и компания «Экопром»

22:28, 17 октября 2019, ПАИ

Совместный проект, направленный на решение проблемы с несанкционированными свалками и проведение разъяснительной работы с жителями региона, запустили активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области и региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром».

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ОНФ, инициаторы проекта встретились с жителями деревень Крупп и Моложва Печорского района.

Директор ООО «Экопром» Сергей Пайст акцентировал внимание на том, что плата за вывоз отходов изначально рассчитывается по зарегистрированным гражданам. «Но если человек фактически не проживает по месту прописки, нужно написать заявление и предоставить соответствующие документы. Тогда будет произведен перерасчет с начала периода», - пояснил он.

Кроме этого, Сергей Пайст ответил на вопросы, касающиеся утвержденных региональными властями тарифов и нормативов накопления ТКО.

«Мы инициировали этот проект, который в дальнейшем повлечет за собой ликвидацию несанкционированных свалок на территории волостей. Эту работу необходимо проводить совместно», - обратился к жителям волости глава регионального отделения ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.

Отмечается, что результаты совместного проекта будут видны уже скоро. 18 октября общественники совместно с сотрудниками ООО «Экопром» и местными жителями ликвидируют свалку, нанесенную на интерактивную карту свалок в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Свалка находится недалеко от деревни Моложва Печорского района.