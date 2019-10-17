Дни российской культуры открылись в Румынии

22:45, 17 октября 2019, ПАИ

Дни российской культуры в Румынии открылись в бухарестском Доме радио концертом известного пианиста Эдуарда Кунца и баяниста Юрия Медяника. Как пишет ТАСС, они исполнили произведения Иоганна Себастьяна Баха, Доменико Скарлатти, Джордже Энеску и Григораша Динику. В фойе Дома радио развернута выставка «Россия - территория будущего».

«Замечательно, что мы продолжаем общаться через нетленную классику и народные традиции, - приводит издание слова посла РФ в Румынии Валерия Кузьмина. - Дни российской культуры, которые проводятся в Румынии уже в 9-й раз, - это широко открытое окно, заглянув в которое, жители Румынии больше узнают о сегодняшней жизни России и россиян».

По его словам, в 2018 году многочисленные художественные коллективы из России показали свое искусство в Румынии, а румынские артисты выступали в России. «Румынии до сих пор не удалось открыть культурный центр в Москве, хотя для этого созданы все условия», - посетовал Валерий Кузьмин.

В программу Дней русской культуры в Румынии входят фестиваль российского фильма, в ходе которого в одном из старейших кинотеатров румынской столицы «Эфорие» будут показаны такие новые киноленты, как «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина, «Тобол» Игоря Зайцева, «Экипаж» Николая Лебедева, «Движение вверх» Антона Мегердичева и др. В зале Национального университета музыки (консерватории) пройдет вечер, посвященный оперной певице Лидии Липковской. О жизни и творчестве выдающейся артистки расскажут директор Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева и румынский музыковед, академик Октавиан Лазэр Косма.

В бухарестском Российском центре науки и культуры (РЦНК) будет развернута выставка о России XX века «Колесо истории», которая расскажет об Октябрьской революции и создании СССР, о Великой Отечественной войне и послевоенной жизни в стране, о полете в космос Юрия Гагарина и Олимпиаде 1980 года. Там же откроется фотовыставка о танковой колонне «Димитрий Донской», созданной по инициативе Московской патриархии на пожертвования верующих и переданной в 1944 году танковым войскам СССР. Экспозиция посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне.