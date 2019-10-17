Женщина отравилась угарным газом на пожаре в Красногородском районе

09:11, 18 октября 2019, ПАИ

17 октября в 20:24 в Красногородском районе в деревне Саурово 48-летняя женщина отравилась угарным газом на пожаре в своём доме. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пострадавшую доставили в Опочецкую межрайонную больницу.

В её трехкомнатной квартире выгорела комната, помещение было закопчено. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в розетке. Спасены 4 человека, в том числе ребенок.

В этот же день в 16:42 в Дно на улице Социалистической в жилом доме обгорела веранда. Возгорание случилось из-за короткого замыкания в холодильнике.