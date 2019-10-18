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Общество

Пластиковые пакеты собирается запретить Роспотребнадзор

Пластиковые пакеты собирается запретить Роспотребнадзор. Для этого готовится законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их намерены запретить вовсе, сообщает газета «Известия».

Так в стране хотят снизить пагубное влияние на окружающую среду и её загрязнение пластиком. «Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — также согласились в Минприроды.

Первой мерой для постепенного отказа от пакетов стала отмена их бесплатной раздачи. В крупных магазинах их стали продавать отдельно, что весьма сильно повлияло на спрос. Но для окончательного решения проблемы нужно найти замену пакетам. В Ассоциации компаний розничной торговли предложили три возможных варианта: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.

В ассоциации «Чистая страна» уверены, что более эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. Например, если пластиковые пакеты будут дороже, чем бумажные, то их просто не станут так активно покупать. 

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