Беспорядки на улицах Барселоны негативно сказываются на турпотоке из России

09:37, 18 октября 2019, ПАИ

Беспорядки на улицах каталонской столицы Барселоны (Испания) негативно сказываются на турпотоке из России, сообщает газета «Известия».

К протестам тех, кто выступает за независимость региона от Испании, присоединяются и спортивные организации. Например, футбольный клуб «Барселона» хочет отыграть один из ближайших матчей чемпионата Испании в форме, дизайн которой включает цвета каталонского флага. Таким образом футболисты хотят поддержать каталонских политиков, которых приговорили к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет за организацию референдума о независимости Каталонии два года назад.

В Генконсульстве России в Барселоне уверены, что протесты могут существенно снизить туристический поток в регион. В Российском союзе туриндустрии подчеркнули, что накаленная обстановка уже привела к снижению потока россиян. По словам самих туристов, в Барселоне на данный момент страшно находиться.