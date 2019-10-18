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Общество

Мужчина попал под колеса автомобиля в Великих Луках

53-летний великолучанин попал под колеса автомобиля 17 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Авария произошла около 17:55 рядом с домом № 129а на проспекте Гагарина в Великих Луках.

Автомобиль ВАЗ-21110 под управлением 66-летнего водителя сбил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, раной головы и переломом.

16 октября около 22:30 на 6-м километре автодороги Подборовье — Борисовичи в Псковском районе 86-летний житель Стругокрасненского района за рулём Chevrolet Niva не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево. Пожилого водителя отправили в больницу с ушибами и ссадинами лица.

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