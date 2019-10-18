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Общество

Зоны затопления определили в Псковской области

В Псковской области определили зоны затопления и подтопления реками Великой, Псковой, Черной, Черехой, Лочкина на территориях 28 населенных пунктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области

Работы выполняли специалисты ООО «Ленводпроект» по заказу комитета в целях предотвращения негативного воздействия вод. Средства были выделены из областного бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Комплекс мер по охране окружающей среды на территории Псковской области на 2017-2020 годы».

Эксперты определили зоны затопления территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемые при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет). Также установлены места, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3,5,10,25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1,3,5,10,25 и 50 раз в 100 лет).

Документы направлены на утверждение и постановку на государственный учет недвижимости и в государственный водный Реестр в Невско-Ладожское водное бассейновое управление.

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