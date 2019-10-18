Территории четырёх озер Гдовского района очистили от мусора

10:12, 18 октября 2019, ПАИ

Территории водоохранных зон озер Каретное, Зеркальное, Серебряное и Жуково в Гдовском районе очистили от мусора. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, работы выполнила компания ООО «ПИК» совместно с волонтерами.

Уборка велась в рамках государственного контракта с июня по октябрь. За этот период провели 12 акций на территории указанных озёр, в них приняли участие в 50 человек.

В ходе акций были установлены 4 дополнительных сетчатых контейнера для сбора мусора. Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами в Псковской области - вывезла 200 кубометров отходов.

Волонтеров бесплатно доставляли к месту уборки и обратно, им выдавали горячие обеды, рабочий инвентарь (мешки для мусора и хозяйственные перчатки). Все транспортные расходы по вывозу ТБО с территории водоохранных зон, закупку необходимого инвентаря оплатило ООО «ПИК».

Во время проведения акций были организованы постоянные наблюдения. Они показали, что на территориях, где прошли экологические акции и разместили стенды социальной рекламы, отдыхающие перестали оставлять мусор. Теперь его выкидывают в сетчатые контейнеры.