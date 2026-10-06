Псковская молодёжь узнала о работе в пограничной службе на фестивале «Мой выбор – граница»

20:42, 06 октября 2026, ПАИ

Фестиваль профессий «Мой выбор – граница» прошёл в Доме молодёжи в Пскове. Организаторами встречи выступили Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, молодёжный кадровый центр и региональное министерство образования, сообщает телеканал «Первый Псковский».

В рамках фестиваля прошли различные мастер-классы и работали интерактивные зоны.

«Формат проведения такого мероприятия позволяет не только больше узнать о прохождении службы в пограничных органах, но и почувствовать себя пограничником, попробовать себя в роли контролёра контрольного пропускного пункта, инструктора разведывательной по ФСБ, узнать больше информации о прохождении службы в подразделениях береговой охраны, о поступлении в вузы», – отметил сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Организаторы рассказали о поступлении в ведомственные пограничные учебные заведения и о вариантах службы по контракту, в том числе о возможности заключить контракт сразу после выпуска, минуя службу по призыву.

Особый интерес у ребят вызвали практические занятия. Не только юноши, но и девушки активно включались в работу, задавали вопросы, старались разобраться в тонкостях пограничной службы. Особенно востребованной у девушек оказалась площадка оказания первой помощи. Здесь не затихал живой диалог, а практические приёмы отрабатывали с особым вниманием.