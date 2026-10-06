Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская молодёжь узнала о работе в пограничной службе на фестивале «Мой выбор – граница»

Фестиваль профессий «Мой выбор – граница» прошёл в Доме молодёжи в Пскове. Организаторами встречи выступили Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, молодёжный кадровый центр и региональное министерство образования, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Здесь и далее: скриншот выпуска

В рамках фестиваля прошли различные мастер-классы и работали интерактивные зоны.

«Формат проведения такого мероприятия позволяет не только больше узнать о прохождении службы в пограничных органах, но и почувствовать себя пограничником, попробовать себя в роли контролёра контрольного пропускного пункта, инструктора разведывательной по ФСБ, узнать больше информации о прохождении службы в подразделениях береговой охраны, о поступлении в вузы», – отметил сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Организаторы рассказали о поступлении в ведомственные пограничные учебные заведения и о вариантах службы по контракту, в том числе о возможности заключить контракт сразу после выпуска, минуя службу по призыву.

Особый интерес у ребят вызвали практические занятия. Не только юноши, но и девушки активно включались в работу, задавали вопросы, старались разобраться в тонкостях пограничной службы. Особенно востребованной у девушек оказалась площадка оказания первой помощи. Здесь не затихал живой диалог, а практические приёмы отрабатывали с особым вниманием.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

06 октября 2026

Зима близко: как не остаться утром с разряженным аккумулятором
06 октября 2026

Врач перечислила прививки, которые актуальны для взрослых
06 октября 2026

Министр юстиции Псковской области участвует во всероссийском совещании руководителей ЗАГС
06 октября 2026

Диетолог назвала фрукт, который помогает выводить натрий после солёной пищи
06 октября 2026

Школьников ждут самые длинные за последние десять лет каникулы
06 октября 2026

Зорро вне конкуренции: в Тульском экзотариуме подвели итоги голосования за самого милого питомца
06 октября 2026

Заместитель прокурора области проведёт личный приём граждан в Пскове и Кунье
06 октября 2026

Юрист разъяснил, когда работник вправе требовать премию

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...