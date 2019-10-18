Пассажирка такси получила травмы лица в результате ДТП в Пскове

09:46, 18 октября 2019, ПАИ

47-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Пскове 18 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 6:30 утра на пересечении улиц Труда и Белинского 64-летний водитель автомобиля Toyota выезжал на перекресток со стороны улицы Белинского. Он рассказал инспекторам ДПС, что в момент приближения к перекрестку у его автомобиля отказали тормоза, в результате чего он не справился с управлением и Toyota столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался по главной дороге — улице Труда.

Автомобилем Volkswagen управлял 67-летний мужчина. По информации ПАИ, мужчина оказывал услуги такси. Его пассажирку доставили в Псковскую областную больницу с травмами лица.