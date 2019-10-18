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Общество

Семь событий Псковской области вошли в список финалистов регионального конкурса премии Russian Event Awards

Семь событий Псковской области вошли в список финалистов регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards 2019 года, сообщается на сайте премии.

В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением до 100 000»  представлен День Пушкинской поэзии и русской культуры, в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100 000» - Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль и XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове.

XXIV Международная встреча воздухоплавателей в городе Великие Луки вошла в число финалистов в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта», Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» и X Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» - в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

Календарь событий Псковской области – 2019 борется за победу в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий»

По итогам финала регионального конкурса, который состоится 18-19 октября в Москве, регионам будут начислены баллы, которые затем станут частью рейтинга по итогам Национальной премии Russian Event Awards 2019 года.

Лучшие проекты получат право на участие в общенациональном финале премии, который пройдет 15-17 ноября в Самаре.

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