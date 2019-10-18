Два поэта из Псковской области получили награды на литературном фестивале в Париже

11:02, 18 октября 2019, ПАИ

Два поэта из Псковской области получили награды на литературном фестивале-конкурсе «Русский Stil - 2019» в Париже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Поэтесса Светлана Размыслович из Великих Лук заняла первое место в поэтической номинации «Париж для меня», журналист газеты «Невельский вестник» Геннадий Синицкий стал обладателем звания «Автор - стильное перо» в номинациях «Проза» и «Публицистика, Эссеистика, Критика».

Геннадий Синицкий - член Российского союза писателей, лауреат второго Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы» – 2016, номинант литературных премий: «Русь моя – 2016»; «Поэт года – 2016» (номинация «Детская литература»).

Автор поэтических сборников «Моя первая лирика», «Дары греховные». Соавтор литературных сборников: «Фонтан» т. 1-2; «Бунинский сборник»; «РСП. Стихи-2016» т. 5; «Русь моя 2016» т. 14; «Детская литература-2016» т. 3. Публикации в журналах: «Литературная столица», «Российская литература»; в газетах: «Псковский рубеж», «Невельский вестник».

Участник литературных фестивалей: «Словенское поле» (2015-2016), «Славянская лира-2016», «Мгинские мосты-2016», «Доброе небо», «Под небом рязанским», «Дружеские послания», конкурса поэзии имени Игоря Григорьева (2015-2016), «Русский Stil» (2016).

Светлана Размыслович родилась в 1975 году. Дебютировала со стихами на фестивале «Словенское поле – 2016», где заняла третье место в «Открытой номинации». Тогда же она стала лауреатом второго полуфинала фестиваля «Осиянная Русь», в марте 2017 года – дипломантом музыкально-поэтического фестиваля «Мгинские мосты» без границ — 2017» и дипломантом музыкально-поэтического фестиваля «ЯЛОС-2017» (Ялта), в мае — дипломантом заочного конкурса XIV фестиваля «Под небом Рязанским – 2017», в августе — лауреатом IX международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции», в июле 2018 года — лауреатом фестиваля «Словенское поле-2018» (первое место в «Открытой номинации»). В сентябре Светлана Размыслович принята в Союз писателей России.