650 обращений псковичей по вопросам ЖКХ обработали операторы «Инцидент менеджмента» за месяц
За месяц операторы программы «Инцидент менеджмент» обработали порядка 650 обращений по вопросам сферы ЖКХ, которые поступили от жителей Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, более 110 вопросов были связаны с началом отопительного сезона в жилых помещениях.
Операторы программы отметили, что каждое опубликованное в социальных сетях обращение оперативно направлялось на рассмотрение органам исполнительной власти региона и соответствующих муниципалитетов. Решение каждого проблемного вопроса в среднем занимало около 5 часов.
23 сентября в Псковской области досрочно стартовал отопительный сезон. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в связи с низкой температурой воздуха и многочисленными обращениями жителей районов. Жалобы поступали, в том числе, через программу «Инцидент менеджмент».
Каждый день на обработку региональным операторам программы приходят до 60 обращений. Чаще всего псковичей интересует состояние дорог и жилищно-коммунального хозяйства региона, благоустройство дворов и общественных пространств, сфера здравоохранения.