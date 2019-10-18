650 обращений псковичей по вопросам ЖКХ обработали операторы «Инцидент менеджмента» за месяц

10:19, 18 октября 2019, ПАИ

За месяц операторы программы «Инцидент менеджмент» обработали порядка 650 обращений по вопросам сферы ЖКХ, которые поступили от жителей Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, более 110 вопросов были связаны с началом отопительного сезона в жилых помещениях.

Операторы программы отметили, что каждое опубликованное в социальных сетях обращение оперативно направлялось на рассмотрение органам исполнительной власти региона и соответствующих муниципалитетов. Решение каждого проблемного вопроса в среднем занимало около 5 часов.

23 сентября в Псковской области досрочно стартовал отопительный сезон. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в связи с низкой температурой воздуха и многочисленными обращениями жителей районов. Жалобы поступали, в том числе, через программу «Инцидент менеджмент».

Каждый день на обработку региональным операторам программы приходят до 60 обращений. Чаще всего псковичей интересует состояние дорог и жилищно-коммунального хозяйства региона, благоустройство дворов и общественных пространств, сфера здравоохранения.