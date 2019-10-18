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Общество

Три автомобиля столкнулись на выезде из Пскова

Фото Дениса Черняева (опубликовано в группе "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте")

Три автомобиля столкнулись на выезде из Пскова утром 18 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото Ирины Митохиной (опубликовано в группе "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте")

На перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Фрунзе 48-летний водитель Audi A6 не выбрал безопасную дистанцию до Volkswagen Passat, водитель которого притормозил для поворота на улицу Фрунзе, и столкнулся с ним. Затем автомобиль Audi A6 врезался в автомашину Opel Astra, за рулем которой находился 24-летний молодой человек.

Фото Ирины Митохиной (опубликовано в группе "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте")

Отмечается, что никто из водителей не пострадал. Автомобили получили технические повреждения. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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