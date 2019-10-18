Регионы должны сверстать программы модернизации первичного звена здравоохранения к 10 января

11:13, 18 октября 2019, ПАИ

Каждый регион должен предоставить в Минздрав сверстанную программу модернизации первичного звена здравоохранения к 10 января 2020 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе всероссийского совещания с субъектами РФ.

Вероника Скворцова подчеркнула, что работа в регионах в этом направлении должна проводиться «системно и в жестком ритме». Также она напомнила, что до 15 ноября регионы должны провести анализ инфраструктуры систем оказания первичной медико-санитарной помощи. В первую очередь речь идет о транспортной доступности, анализе путей до медицинской организации, а также о самой инфраструктуре первичного звена здравоохранения в субъектах.

Министр акцентировала внимание на том, что чрезвычайно важно провести эту работу «качественно и без искажений информации», поскольку в зависимости от информации от субъектов будут формироваться планы по капитальному ремонту и обеспечению доступности. До 15 ноября субъекты должны также отчитаться по демографическому развитию в регионах.