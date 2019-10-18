Всероссийский театральный марафон открылся на Северо-Западе

13:25, 18 октября 2019, ПАИ

Делегация от Псковской области приняла участие в церемонии передачи символа Года театра в рамках Всероссийского театрального марафона в Республике Коми, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по культуре. Коми стала первым в Северо-Западном федеральном округе регионом, который принял это масштабное мероприятие.

В состав делегации Псковской области вошли заместитель председателя Комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн, и. о. генерального директора Театрально-концертной дирекции Ольга Тимофеева и её заместитель - директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб, директор Великолукского драматического театра Валентина Зандер, руководитель экспозиционно-выставочного центра дирекции Марина Николаева, артист драмы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Камиль Иблеев и актер Великолукского драматического театра Михаил Морозов.

Символ Года театра вручил главе Республики Коми Сергею Гапликову полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. На торжестве выступили лучшие коллективы и артисты субъекта, после стартовали мастер-классы и творческие встречи с ведущими театральными деятелями. Псковичи побывали на открытии модельной библиотеки, посетили музейные объекты.

Также у гостей мероприятия была возможность познакомиться с эксклюзивными фотовыставками «Хроника Всероссийского театрального марафона» и «Театр в объективе ТАСС».

Всероссийский театральный марафон после Сыктывкара встретят в Нарьян-Маре, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Вологде, Архангельске, Мурманске и Калининграде.

В Псковском драмтеатре в рамках марафона 26-28 октября пройдут гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра комедии имени Н. П. Акимова. 29 и 30 октября труппа Псковского театра драмы выступит на сцене Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского.

Всероссийский театральный марафон стартовал в январе 2019 года во Владивостоке. В нём уже приняли участие 74 региона РФ и 123 региональных театра.