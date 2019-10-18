Торгово-промышленная палата Псковской области празднует 25-летие

14:01, 18 октября 2019, ПАИ

18 октября Торгово-промышленная палата Псковской области празднует 25-летие с момента основания, сообщил Псковскому агентству информации президент Владимир Зубов. По случаю юбилея в ТПП сегодня проходит съезд.

По словам Владимира Зубова, за эти годы Торгово-промышленная палата Псковской области оказалась активно востребованной в среде бизнес-сообщества. «Мы активно развиваемся в сфере услуг для бизнеса. За эти годы были подготовлены более 9 тысяч предпринимателей, около 35-40% из них работают до сих пор. Это очень хороший результат», - уверен президент псковской ТПП. Кроме того, добавил он, было множество судебных споров, которые выиграны при помощи юристов Торгово-промышленной палаты, проведены десятки тысяч экспертиз, выдавались сертификаты страны происхождения и многое другое.

«Самое главное, что сложилось очень четкое взаимодействие между Торгово-промышленной палатой и бизнесом, между ТПП и властью», - подчеркнул Владимир Зубов. Он упомянул, что состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вице-президентом Торгово-промышленной палаты РФ Максимом Фатеевым, на которой шла речь о том, что ТПП является субъектом инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и должна более активно проникать в те сферы, от которых раньше была отделена. «Это связано и с более грамотным распределением денег для поддержки предпринимательства, чтобы они попадали целевым образом к бизнесу, а не тем структурам, которые его обслуживают», - пояснил собеседник ПАИ.

Он также рассказал, что за годы существования псковская Торгово-промышленная палата активно участвовала в контроле за закупками для государственных нужд. Аналогичный положительный опыт имеется во всех регионах. Помимо этого, торгово-промышленные палаты совместно с Министерством промышленности и торговли принимают участие в сертификации промышленных предприятий с точки зрения оценки достаточности выпуска продукции отечественного происхождения для того, чтобы они имели приоритет при участии в тендерах для государственных нужд.

«Но самое главное – это большой сплоченный профессиональный коллектив сотрудников, которые работают в ТПП и могут оказывать десятки различных услуг, которые предлагает система торгово-промышленных палат РФ», - заключил Владимир Зубов.