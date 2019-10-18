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Общество

85 граффити с рекламой наркотиков ликвидировали в Пскове

 85 граффити с рекламой наркотических средств ликвидировали в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в антинаркотическом рейде приняли участие полицейские и волонтеры.

В ходе мероприятия они закрашивали на фасадах зданий Пскова надписи, содержащие призывы к употреблению и распространению наркотических средств. Организатор рейда – Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону.  

Профилактика наркопреступлений является одной из важнейших задач в работе полиции. В этой связи жителей Псковской области призывают сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, информацию о содержании наркопритонов. С такими сведениями можно прийти в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

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