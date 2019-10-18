В ночь с 21 на 22 октября жители Пскова смогут увидеть метеорный поток Ориониды

15:49, 18 октября 2019, ПАИ

В ночь с 21 на 22 октября жители Пскова и Псковской области смогут увидеть метеорный поток Ориониды, сообщил Псковскому агентству информации астроном-любитель Пётр Митрофанов.

Активность метеорного потока может достигать 15 метеоров в час. При безоблачной погоде их можно будет наблюдать без специального оптического оборудования.

По словам Петра Митрофанова, созвездие Ориона - это восточная часть неба - лучше всего рассматривать, находясь за городом, где нет источников света. «Лучше отъехать от города на 10-15 километров на восток. Поток будет виден где-то после часа ночи. Но, судя по прогнозам, с понедельника на вторник нас ожидает облачность и дожди», - добавил астроном.