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Общество

В ночь с 21 на 22 октября жители Пскова смогут увидеть метеорный поток Ориониды

В ночь с 21 на 22 октября жители Пскова и Псковской области смогут увидеть метеорный поток Ориониды, сообщил Псковскому агентству информации астроном-любитель Пётр Митрофанов.

Активность метеорного потока может достигать 15 метеоров в час. При безоблачной погоде их можно будет наблюдать без специального оптического оборудования. 

По словам Петра Митрофанова, созвездие Ориона - это восточная часть неба - лучше всего рассматривать, находясь за городом, где нет источников света. «Лучше отъехать от города на 10-15 километров на восток. Поток будет виден где-то после часа ночи. Но, судя по прогнозам, с понедельника на вторник нас ожидает облачность и дожди», - добавил астроном.

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