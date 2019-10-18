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Общество

На 280 тысяч оштрафовали продавцов табачной продукции в Псковской области

За 9 месяцев Управление Роспотребнадзора по Псковской области оштрафовало продавцов табачной продукции на 283,5 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Проведены проверки 72 субъектов, в том числе осуществляющих розничную продажу табачной продукции. Специалисты проинспектировали 27 тыс. 174 пачки табачной продукции, в том числе 3 тыс. 293 пачки импортной. Наложены 37 штрафов по фактам реализации табачных изделий по цене выше максимальной, нарушений установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, несоблюдения требований к знаку о запрете курения, стимулирования продажи табака.

Юридических лиц оштрафовали на 102 тыс. рублей, должностных - на 138 тыс. рублей, граждан – на 43,5 тыс. рублей. По материалам УМВД по Псковской области составлены 9 протоколов за продажу сигарет без маркировки и другие нарушения. Приостановлена реализация 95 партий немаркированных сигарет (2 тыс. 223 пачки), в том числе 90 партий в количестве 1 тыс. 923 пачки импортной табачной продукции.

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