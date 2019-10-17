Гражданин Латвии попытался ввезти в Псковскую область оружейные патроны

16:02, 18 октября 2019, ПАИ

С начала года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области зафиксировали 25 попыток перемещения через границу оружия и боеприпасов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, очередной инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска Лудонка в Пыталовском районе на границе России и Латвии. 58-летний гражданин сопредельного государства на легковом автомобиле Ford собирался въехать в Псковскую область, но во время осмотра транспортного средства в кармане водительской двери пограничники обнаружили два оружейных 12-миллиметровых патрона.

Мужчина объяснил, что забыл достать патроны из машины перед поездкой за границу.

Выявленные боеприпасы изъяты и переданы представителям таможни для проведения экспертизы и осуществления дальнейших процессуальных действий.