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Общество

В Пскове отца-должника по алиментам приговорили к 100 часам обязательных работ

В Пскове отца-должника по алиментам приговорили к 100 часам обязательных работ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области. 

Должник обязан был выплачивать алименты на содержание своего ребёнка в размере 1/4 от всех видов заработка. Однако мужчина нигде официально не работал и не исполнял решение суда. При этом задолженность по исполнительному производству достигла 300 тысяч рублей.

Несмотря на запреты и ограничения со стороны отдела судебных приставов алиментные платежи от должника не поступали. В связи с этим псковича принудительно доставили в отдел и составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Суд, рассмотрев протокол, вынес решение - назначить должнику административное наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Теперь, если мужчина продолжит уклоняться от уплаты алиментных платежей, ему будет грозить уже уголовная ответственность.

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