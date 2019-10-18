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Спорт

В пулевой стрельбе соревнуются псковские учащиеся и депутаты гордумы

18 октября в Пскове проходит Открытое лично-командное первенство по пулевой стрельбе на Кубок главы города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участники соревнуются в стрелковом комплексе «Аквилон» Центра внешкольной работы «Патриот».

Команды, в каждой из которых по 6 человек, состязаются в трёх группах. В первой и второй – участники в возрасте до 18 лет, в третьей - совершеннолетние. Представители военно-патриотических клубов «Юный стрелок», «Юный снайпер», ДОСААФ и те, кто имеет в своем составе спортсменов-стрелков, соревнуются в группе № 1. Принимает участие в первенстве и команда Псковской городской Думы, в которую вошли депутаты Валерий Тюменцев, Сергей Мусиенко, Сергей Федоров, Юлия Пожидаева, Александр Тимофеев, а также помощник депутата Сергей Воробьев и сотрудник аппарата ПГД Сергей Носарев.

Участники первенства стреляют из пневматической винтовки. Группе № 1 нужно выполнить стрельбу с расстояния 10 метров, разрешается сделать 13 выстрелов (3 пробных и 10 зачетных) из положения сидя с упора. Команды №№ 2 и 3 стреляют на дистанции 5 метров 8 раз (3 пробных и 5 зачетных выстрелов) из того же положения.

Судьями выступают преподаватели центра «Патриот» Елена Иванова, Светлана Никандрова, Наталья Григорьева, главный судья - Виктор Павелко.

В личном первенстве выберут победителя по наибольшему количеству выбитых очков среди юношей и девушек, мужчин и женщин в каждой группе. В командном первенстве лучшего определят по наибольшей сумме набранных очков всех участников команды в каждой группе. Победителям и призерам вручат грамоты главы города Пскова.

Организатором соревнований является Центр внешкольной работы «Патриот». Первенство направлено на военно-патриотическое воспитание молодежи, популяризацию стрелкового спорта и повышение стрелкового мастерства обучающихся.

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