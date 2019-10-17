Мошенники рассылают письма предпринимателям от имени администрации Псковской области

16:33, 18 октября 2019, ПАИ

Ряд руководителей предприятий Псковской области получили письма на бланке, похожем на бланк администрации региона. Под текстом письма стояла подпись якобы одного из вице-губернаторов. Одно из таких писем было предоставлено в редакцию Псковского агентства информации.

Авторы письма, ссылаясь на программу по оказанию господержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКУ, просят перечислить более 30 тысяч рублей некоему ООО «Криптос», которое якобы победило в конкурсном отборе по реализации программы. На эти деньги компания, говорится в письме, должна была качественно обустраивать жилье «для социально слабых групп населения».

К письму прилагался счет на оплату оборудования для ванной комнаты.

В администрации Псковской области прокомментировали появления подобных посланий. «Письмо является откровенной фальшивкой, это мошенничество, которое рассчитано на неграмотных людей. О появлении таких писем нам сообщили несколько директоров организаций, работающих в регионе. Обратимся в правоохранительные органы с заявлением об этой мошеннической схеме, - сообщил источник в администрации области. - В случае получения подобных писем просим сообщать об этом по электронному адресу info-uip@pskov.ru».