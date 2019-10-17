Мошенники рассылают письма предпринимателям от имени администрации Псковской области
Ряд руководителей предприятий Псковской области получили письма на бланке, похожем на бланк администрации региона. Под текстом письма стояла подпись якобы одного из вице-губернаторов. Одно из таких писем было предоставлено в редакцию Псковского агентства информации.
Авторы письма, ссылаясь на программу по оказанию господержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКУ, просят перечислить более 30 тысяч рублей некоему ООО «Криптос», которое якобы победило в конкурсном отборе по реализации программы. На эти деньги компания, говорится в письме, должна была качественно обустраивать жилье «для социально слабых групп населения».
К письму прилагался счет на оплату оборудования для ванной комнаты.
В администрации Псковской области прокомментировали появления подобных посланий. «Письмо является откровенной фальшивкой, это мошенничество, которое рассчитано на неграмотных людей. О появлении таких писем нам сообщили несколько директоров организаций, работающих в регионе. Обратимся в правоохранительные органы с заявлением об этой мошеннической схеме, - сообщил источник в администрации области. - В случае получения подобных писем просим сообщать об этом по электронному адресу info-uip@pskov.ru».