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Происшествия

В Острове мошенники выманили у пенсионерки более 9 млн рублей

В Острове мошенники обманом лишили 75-летнюю местную жительницу сбережений на сумму более 9 млн рублей. По подозрению в причастности к преступлению задержали двух курьеров, третий фигурант находится в розыске, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По версии следствия, с июля по сентябрь 2026 года женщине звонили и писали через популярный мессенджер неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пенсионерку, что ей грозит ответственность за якобы оказанную помощь Вооруженным силам Украины.

Под этим предлогом злоумышленники завладели ее деньгами. Женщина передавала наличные трем курьерам поэтапно на территории Острова. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию.

Следственный отдел ОМВД России по Островскому району возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.

Сотрудники районного отдела полиции совместно с управлением уголовного розыска УМВД России по Псковской области провели оперативно-разыскные мероприятия. Двух подозреваемых задержали, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение третьего участника устанавливается. Расследование продолжается.

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