Проект распределения выделенных Псковской области 10 млрд рублей представил губернатор

16:51, 18 октября 2019, ПАИ

Проект распределения 10 млрд рублей, которые должна в ближайшее время получить из федерального бюджета Псковская область, представил губернатор Михаил Ведерников на совещании с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым по проекту индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Мероприятие проходит 18 октября в Пскове. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава региона отметил: для того, чтобы сдвинуть процессы в области с мёртвой точки, необходимо около 280 млрд рублей, поскольку речь идет о меньшей сумме, то были определены приоритетные направления работы.

По словам губернатора, один из вопросов - территориальное планирование, поэтому около 500 млн рублей будут направлены на кадастрирование, определение границ населённых пунктов, разработку мастер-планов для 10 муниципальных образований. Это, как отметил Михаил Ведерников, увеличит поступления в бюджет на 57 млн рублей.

4,5 млрд рублей планируется направить на расширение особой экономической зоны «Моглино».

Третье направление, сообщил губернатор, - увеличение финансирования сельскохозяйственных предприятий в форме субсидий. На эти цели заложили 1,9 млрд рублей.

Также запланирована поддержка Псковпассажиравтотранса. «Компания обслуживает большую часть области. Предполагаем, что шаг за шагом будет увеличиваться количество автобусов на газомоторном топливе», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, закладываются средства на поддержку учителей и медицинских работников. Глава региона пояснил, что Псковской области требуются 103 врача и 64 медицинских специалиста среднего звена, дефицит педагогов – около 300 человек. Он подчеркнул, что планируемые меры поддержки должны помочь избежать отток специалистов.

Оставшиеся средства пойдет на земельные участки для льготных категорий граждан и на улучшение транспортной доступности Талабских островов.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Дениса Мантуров прибыл в Псковскую область с важной миссией - помочь региону раскрыть его экономический потенциал. Он поблагодарил министра за конструктивную и заинтересованную работу над программой социально-экономического развития области.