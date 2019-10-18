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Общество

Россиян намерены стимулировать к переходу на газомоторный транспорт

В России намерены стимулировать покупку гражданами газомоторных автомобилей. Как сообщает РИА Новости, средства на развитие газозаправочной инфраструктуры и стимулирование покупки автомобилей на газомоторном топливе заложат в государственном бюджете.

«В бюджете на 2020–2022 год выделяются деньги для стимулирования приобретения транспорта на газомоторном топливе, оборудования для газомоторного топлива, а также для стимулирования развития газозаправочной инфраструктуры», - заявил председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

По его словам, за последние пять лет использование газомоторного топлива в стране возросло в два раза и достигло планки в один миллиард кубических метров. «Цель у нас несколько выше. Замещение 10-12% жидкого топлива газом. Это экономически выгодно. Сразу цена ниже. Самое главное - экология. В два раза снижаются выбросы вредных веществ в атмосферу», - отметил Павел Завальный.

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