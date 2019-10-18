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Общество

У псковичей появилась возможность привиться от гриппа в выходной

У жителей Пскова появилась возможность пройти вакцинацию против гриппа в выходной день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

19 и 20 октября, 26 и 27 октября с 10:00 до 14:00 Псковская городская поликлиника организует выездную вакцинацию на территории торгового комплекса «Империал» (улица Коммунальная, дом 41) в мобильном ФАПе (госномер автобуса - В 862 КР 60).

Там же мобильный ФАП будет дежурить и в будние дни с 21 по 25 октября с 10:00 до 15:00.

Прививки проводятся бесплатно.

Вакцинация может быть организована по месту работы. Подробнее об этом можно узнать по телефонам 53-49-42 (приёмная главного врача) и 53-62-14 (отделение профилактики).

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