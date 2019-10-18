Елена Бибикова приняла участие в Международной женской конференции

19:30, 18 октября 2019, ПАИ

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова приняла участие в работе ХХV Международной женской конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге», организованный Cанкт-Петербургским социально-экономическим институтом при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Союза Женщин России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате псковского сенатора.

Юбилейная конференция призвана распространять международный и национальный опыт продвижения женщин во всех сферах жизни и выработать наиболее эффективные механизмы, содействующие реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин и рекомендаций Второго Евразийского женского форума.

«Важно, что Евразийский Женский Форум позволил нам подойти к решению возникающих вопросов на системной основе,- считает Елена Бибикова. - После проведения первого Женского форума разработаны и утверждены Национальная стратегия действий в интересах женщин и план ее реализации, которые предусматривают комплексное решение вопросов по улучшению экономического положения женщин, обеспечению роста их благосостояния, сохранению здоровья в любом возрасте, и, конечно, преодолению стереотипных представлений о социальных ролях мужчин и женщин».

Сенатор подчеркнула, что «еще одним значимым результатом Форума стало объявление в России Десятилетия детства. В рамках реализации этих двух национальных программ, в России заработала масштабная программа по поддержке семей с детьми – «демографический пакет», предложенный Президентом». Введены выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка. Продлено действие программы материнского капитала. Расширена география субъектов Российской Федерации, в которых субсидируется пособие на третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Запущена специальная программа субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми и многое другое.

В своем выступлении Елена Бибикова отметила, что география женского движения в нашей стране продолжает существенно расширяться. В наступившем году сразу в нескольких регионах прошли крупные международные женские события.

Особенно ярким, по мнению сенатора, стал Международный женский форум «Роль женщин в промышленных регионах», который прошел в Новокузнецке в марте 2019 года. Мероприятие стало площадкой для обмена передовым опытом в развитии глобального и цифрового мышления, идей женского бизнеса, социального предпринимательства, применения современных технологий, для создания региональных и международных гуманитарных и деловых контактов.