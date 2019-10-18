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Культура

Два новых песенных сборника подарил библиотеке псковского колледжа искусств композитор Николай Мишуков

Два новых песенных сборника подарил библиотеке Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова композитор, Заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Карелии, член Союза композиторов России, почетный гражданин города Пскова Николай Мишуков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Сборники «Русская фамилия» и «Заонеженка» включают 37 песен для голоса и фортепиано на стихи Е. Баратынского, С. Есенина, О. Тимермана, С. Золотцева, И. Григорьева, И. Панченко, В. Савинова и других отечественных поэтов. Несколько вокальных композиций написаны автором на собственные тексты.

Отметим, что с 1970 года Николай Мишуков работал преподавателем Псковского областного музыкального училища. Энтузиаст и вдохновенный пропагандист хорового искусства, наставник целого поколения хоровых дирижеров, общественный деятель, Николай Мишуков вписал яркую главу в историю псковской музыкальной культуры.

38 лет он являлся руководителем Псковского русского народного хора, дирижёром хоровой капеллы Псковского педагогического университета. Неоднократно Николай Мишуков назначался главным дирижёром Праздников Песни и концертов, посвященных Псковским праздникам Поэзии. В течение ряда лет он возглавлял Псковское отделение Всероссийского музыкального общества.

Как композитор, Николай Мишуков долгое время был председателем творческого объединения самодеятельных композиторов. Он написал около 500 музыкальных произведений: песен, хоров, инструментальных пьес, романсов. Его песня «Не представить Россию без Пскова» на стихи Станислава Золотцева является своеобразным гимном городу.


 

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