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Общество

В Пскове состоялся антинаркотический рейд

Полицейские и волонтеры организовали мероприятие по ликвидации с фасадов зданий областного центра надписей, содержащих незаконную рекламу наркотических средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с волонтерами антинаркотического движения в целях противодействия незаконной рекламе, размещенной наркосбытчиками на улицах города, провели очередной рейд по закрашиванию надписей, содержащих призывы к употреблению и распространению наркотических средств.

Совместными усилиями в ходе мероприятия было ликвидировано порядка 85 подобных граффити.

Работа по профилактике наркопреступлений - одна из важнейших задач в деятельности полиции. В этой связи УКОН УМВД России по Псковской области призывает жителей региона сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, а также содержания наркопритонов в ближайший отдел полиции или по телефону 02.

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