В России предложили ввести налоговую амнистию для малого бизнеса

22:16, 18 октября 2019, ПАИ

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает ввести с 2020 года налоговую амнистию для малого бизнеса, которая нужна, чтобы «закрыть страницу» теневой экономики. С такой инициативой он выступил сегодня на форуме «Дело за малым» в Краснодаре.

«Все мы понимаем, что много у нас операций подпольных, не все мы показываем налоговой инспекции, налоговой службе. Если нам дадут новые условия, новые налоги, новые возможности получения кредитов, то надо закрыть старую страницу. Поэтому, что мы предлагаем, и это, наверное, самое важное: налоговая амнистия для всех ИП и малых предприятий с 1 января следующего года», — цитирует ТАСС бизнес-омбудсмена.

По его оценкам, примерно 20 млн предпринимателей задействованы в той иной форме в теневой экономике.

Однако на прошлой неделе стало известно, что Минэкономразвития (МЭР) РФ с целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса предлагает поднять с 2020 года единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года. Все эти режимы используются малым бизнесом, и годом ранее рост этих налогов составил лишь 2,5%.

Исходя из расчетов РБК, при прочих равных условиях в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор повысятся на 4,9%. В частности, для ЕНВД это будет самым значительным ростом с 2015 года (тогда ставка этого налога увеличилась на 7,5%). Хотя в абсолютном выражении рост налоговой нагрузки не так уж велик, практика показывает, что микробизнес часто страдает и в таком случае, констатирует эксперт «СКБ Контур» Наталья Никитченко.

По ее словам, ЕНВД — самый популярный налоговый режим в секторе малого бизнеса, и «очередное повышение выбьет из колеи предпринимателей, во всяком случае какую-то их часть».

Тем временем председатель правительства РФ Дмитрий Медведев убежден, что долю работающих в малом бизнесе россиян необходимо доводить до половины от числа занятого населения страны. Об этом он заявил 27 сентября на встрече с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.

Тот напомнил, что в рамках нацпроекта в малом бизнесе должно быть «занято не 19 миллионов человек, а 25 миллионов, чтобы доля была не 22%, а 32%».

В связи с этим премьер заявил, что «в любом современном обществе, в любой современной экономике вклад малого бизнеса весьма существенный».

«Скажу больше: даже те цифры, которые Вы (Калинин — ред.) сейчас обозначили и которых мы должны достичь, то есть больше 30%, — это все равно не предел. В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50% от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним», — подчеркнул Медведев.

Глава «Опоры России» также сообщил, что вклад малого бизнеса РФ в валовой продукт с 2015-го по 2018 год включительно вырос с 18 до 22,3%. Более того, по оценкам Росстата, за прошлый год только оборот малых и средних предприятий вырос на 10%.