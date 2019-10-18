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Экономика

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о запрете пластиковых пакетов

Роспотребнадзор не готовит законопроект о запрете производства пластиковых пакетов. Так прокомментировали в пресс-службе ведомства появившиеся ранее сообщения ряда СМИ о планах «запретить» пластиковые пакеты в РФ.

Как сообщает РИА «Новости», в Роспотребнадзоре уточнили, что речь идет о поправках в закон об отходах производства и потребления. Предполагается проработка вопросов постепенного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли и внедрение в практику их многократного использования. Также будут предложены меры для стимулирование производства многоразовой упаковки и упаковки из саморазрушающихся полимеров, биоразлагаемой тары.

Напомним, летом стало известно, что Минприроды РФ и Роспотребнадзор предлагают ограничить продажу одноразовой посуды из пластика. Предложения были направлены в профильную комиссию президентского Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ). Их цель — улучшение экологической ситуации и решение проблемы с «пластиковым мусором».

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